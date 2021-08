Atlético Mineiro é o novo líder do Brasileirão

O Atlético Mineiro é o novo líder do campeonato brasileiro. A equipa gaúcha venceu o Juventude, em jogo da jornada 15, por 1-2, e ultrapassou o Palmeiras, derrotado pelo Fortaleza, em casa.

Hulk, antigo jogador do FC Porto, foi determinante no triunfo do Atlético Mineiro. O avançado marcou o primeiro golo da sua equipa e Nathan Silva fez o segundo. O Juventude esteve na frente do marcador, graças a um golo de Paulinho Bóia.

É a oita vitória consecutiva do Galo e o clube tem agora dois pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado. A equipa treinada por Abel Ferreira tem, por sua vez, dois pontos de vantagem sobre o Fortaleza, terceiro da tabela.

O Athletico Paranaense, treinado por António Oliveira, está no 6.º lugar. Nesta jornada perdeu em casa, com o São Paulo, por 1-2. Na ronda 16, há jogo grande entre os dois primeiros. O Atlético Mineiro recebe o Palmeiras no sábado, 14 de agosto, às 23h00. O Athletico Paranaense joga no domingo, na casa do Cuiabá, às 22h15.