Roma anuncia contratação de Viña

A Roma anunciou a contratação do lateral-esquerdo Matias Viña, que deixa o Palmeiras de Abel Ferreira.

O defesa de 23 anos esteve associado ao FC Porto, mas vai mesmo reforçar o clube italiano, agora treinado por José Mourinho e com Tiago Pinto como diretor desportivo.

O lateral uruguaio custa 13 milhões de euros à Roma, com um número de valores adicionais relacionados com a performance da Roma e do jogador, sendo que o Palmeiras reserva ainda uma percentagem de uma futura venda.

"Sempre sonhei jogar na Europa desde que era uma criança e conseguir isso com a Roma deixa-me muito orgulhoso. Mal posso esperar por me juntar ao treinador e aos colegas de equipa", disse aos meios do clube.