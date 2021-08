Eintracht de Frankfurt de Gonçalo Paciência eliminado da Taça por equipa da terceira divisão

O Eintracht de Frankfurt foi eliminado da Taça da Alemanha, na primeira eliminatória, ao perder por 2-0 em casa do Mannheim, da terceira divisão.

Os dois golos da partida foram marcados de rajada no início do segundo tempo, por Seegert, aos 48, e Boyamba, aos 52. O jogo complicou para o Eintracht com a expulsão de Hinteregger, aos 62 minutos de jogo, por duplo amarelo.

O português Gonçalo Paciência entrou em jogo aos 68 minutos, mas foi incapaz de reduzir a desvantagem.

Mainz, Colónia, Hertha de Berlim, Regensburg, Union Berlim, Dusseldorf, Schalke 04, Hamburgo, Rostock e Friburgo completam o quadro da segunda ronda da Taça.