Spartak de Moscovo volta a perder antes de defrontar o Benfica

O Spartak de Moscovo perdeu, este sábado, em casa, frente ao Nizhny Novgorod, por 2-1, na terceira jornada da liga russa.

Gotsuk, aos quatro minutos, e Kozlov, aos 16, marcaram para os visitantes nos primeiros instantes da partida.

A equipa orientada pelo português Rui Vitória só reduziu perto do fim, por Ponce, aos 86 minutos, mas não evitou a derrota.

O Spartak de Moscovo está em 9º lugar do cameponato, com três pontos em três jogos disputados, enquanto que o Nizhny Novgorod sobe ao terceiro, com sete pontos. Spartak viaja agora até Lisboa, onde defronta o Benfica na próxima terça-feira, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.