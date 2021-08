Messi marca conferência de imprensa em Camp Nou no domingo

O avançado Lionel Messi vai falar aos adeptos numa conferência de imprensa em Camp Nou, no domingo, às 11h00.

O Barcelona anunciou, na última quinta-feira, que Messi não vai continuar no clube. O emblema catalão explicou que havia entendimento com o jogador para a renovação do contrato que terminou no final da época passada, mas "obstáculos financeiros e estruturais", relacionados com os regulamentos da Liga espanhola, impedem o registo do contrato acertado entre as partes.

Messi, de 34 anos, nunca jogou, a nível sénior, por outro clube que não o Barça. O internacional argentino, um dos melhores jogadores da história do futebol, está livre para assinar por um novo emblema. Deixa o Barcelona depois de 778 jogos e 672 golos marcados.

A imprensa internacional tem colocado o Paris Saint-Germain como o principal candidato a conseguir assegurar a contratação do astro argentino.