Leicester City vence Manchester City e vence Supertaça inglesa

O Leicester City venceu, em Wembley, o campeão inglês Manchester City, por 1-0, e venceu a Supertaça inglesa.

O único golo da partida surgiu apenas aos 88 minutos de jogo ,por Iheanacho, ex-jogador do Manchester City, de grande penalidade, depois de uma falta cometida por Nathan Aké.

O Manchester City jogou de início com os portugueses Rúben Dias e João Cancelo, enquanto que Bernardo Silva foi suplente utilizado. Jack Grealish, o jogador mais caro da história do clube, fez a sua estreia. Ricardo Pereira foi titular no Leicester.