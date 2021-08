Matheus Pereira transferido para o Al Hilal de Leonardo Jardim

Matheus Pereira é reforço do Al Hilal, da Arábia Saudita, clube treinado pelo português Leonardo Jardim. O West Bromwich Albion, que contratou o jogador ao Sporting por cerca de 10 milhões de euros, não revela o valor da trasferência, mas a imprensa inglesa aponta para uma verba a rondar os 25 milhões de euros.

O avançado luso-brasileiro estava em rota de colisão com o novo treinador do clube, Valerien Ismael, que disse publicamente que Matheus não estava comprometido com a equipa.

Após rumores do interesse de clubes ingleses, como o West Ham, esta sexta-feira o WBA confirma a saída para o Al Hilal, onde Matheus Pereira será companheiro de Marega, Vietto e reencontrará Carrillo, com quem jogou no Sporting.

O jogador, de 25 anos, esteve duas épocas de destaque no WBA. Na mais recente, na Premier League, fez 34 jogos e marcou 12 golos. Formado no Sporting, Matheus Pereira passou, ainda, por Chaves e Nuremberga.

