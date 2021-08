Paços de Ferreira mais perto do playoff depois de golear o Larne da Irlanda do Norte

O Paços de Ferreira goleou o Larne, da Irlanda do Norte, por 4-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Conference League da Uefa.

A equipa orientada por Jorge Simão colocou-se em vantagem aos 44 minutos por Denilson, que bisou aos 70 minutos.

Três minutos depois, Stephan Eustáquio alargou a vantagem da equipa portuguesa para 3-0 e Uilton fechou as contas da partida no Estádio Capital do Móvel.

A segunda mão desta eliminatória joga-se daqui a uma semana na Irlanda do Norte.

Caso siga em frente, o Paços de Ferreira vai defrontar os ingleses do Tottenham, treinados por Nuno Espírito Santo.