Oficial. Messi sai do Barcelona

É o fim de uma relação que parecia eterna. Lionel Messi não vai continuar no Barcelona. Tudo indicava que esse cenário estava afastado, mas o clube catalão confirma que o jogador não vai prosseguir a sua carreira no Camp Nou, que durou 17 temporadas.

Em comunicado, o Barça esclarece que havia entendimento com o jogador para a renovação do contrato que terminou no final da época passada, mas "obstáculos financeiros e estruturais", relacionados com os regulamentos da Liga espanhola, impedem o registo do contrato acertado entre as partes.

"Como resultado desta situação, Messi não ficará no Barcelona. As duas partes lamentam profundamente que o desejo do jogadores e do clube não será concretizado", acrescenta o clube.

Na nota divulgada, os responsáveis do Barcelona expressa "gratidão pelo contributo de Messi para o engrandecimento do clube" e deseja "o melhot para o seu futuro pessoal e profissional".

Messi, de 34 anos, nunca jogou, a nível sénior, por outro clube que não o Barça. O internacional argentino, um dos melhores jogadores da história do futebol, está livre para assinar por um novo emblema.

Deixa o Barcelona depois de 778 jogos e 672 golos marcados.