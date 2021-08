Final feminina de futebol muda de hora e cidade devido ao calor

O Comité Olímpico Internacional (COI) acedeu aos pedidos dos Comités sueco e canadiano para reagendar a final feminina de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, devido ao perigo associado ao calor.

A final entre Suécia, que eliminou a Austrália, e Canadá, que bateu os Estados Unidos, estava marcado para as 11h00 de Tóquio, a hora em que são registadas as temperaturas mais altas na capital do Japão.

Assim, o COI adiou o jogo decisivo das 11h00 para as 21h00 locais, mas não só. Também o deslocou do Estádio Nacional de Tóquio para o Estádio Internacional de Yokohama, a cerca de 30 quilómetros da capital.

Os adeptos portugueses terão mais facilidade em ver, dado que, em vez das 3h00, o jogo realizar-se-á às 13h00 de Portugal Continental.

O calor tem sido uma preocupação nos Jogos Olímpicos. No torneio de ténis, a espanhola Paula Badosa teve de desistir e ser retirada do "court" em cadeira de rodas e o russo Daniil Medvedev teve de ser assistido duas vezes. Ambos em duelos que tinham começado pelas 11h00 locais.

Suécia e Canadá vão disputar a medalha de ouro. O bronze já está atribuído: pertence aos EUA, que derrotaram a Austrália, por 4-3.