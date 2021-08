100 milhões. Transferência de Grealish para o City é recorde na Premier League

O Manchester City oficializou, esta quinta-feira, a contratação do internacional inglês Jack Grealish, proveniente do Aston Villa, pelo valor recorde de 100 milhões de libras (cerca de 118 milhões de euros).

O jogador de 25 anos, internacional por Inglaterra, ingressa no campeão da Premier League por seis temporadas e vai vestir a camisa 10, que pertencia a Kun Aguero.

O montante desta contratação supera os 89 milhões de libras que rival de Manchester, o United pagou para trazer Pogba da Juventus, em 2016

No momento da oficialização do vínculo, Jack Grealish referiu que "o City é a melhor equipa do país com um treinador que é considerado o melhor do mundo".

"Fazer parte deste clube é um sonho que se tornou realidade”, acrescentou.

Grealish pode fazer a sua estreia pela equipa de Pep Guardiola já no próximo sábado na Community Shield, a Supertaça inglesa, diante do Leicester, no estádio de Wembley.