Van Gaal é o novo selecionador dos Países Baixos

Louis van Gaal foi anunciado, esta quarta-feira, como novo selecionador dos Países Baixos. O experiente treinador, de 69 anos, sucede a Frank de Boer, que deixou o cargo após a má campanha no Euro 2020.

Sem trabalhar há cinco anos, desde que deixou o Manchester United em 2016, van Gaal assina contrato até 2022. A sua missão é levar a equipa ao Mundial do Qatar e disputar a competição.

Trata-se do segundo regresso do treinador à seleção holandesa, depois de a ter orientado, pela primeira vez, em 2001 e 2002, e de ter voltado no período entre 2012 e 2014. Levou a equipa ao pódio no Mundial do Brasil, com o terceiro lugar alcançado.

Antigo treinador de Ajax, Barcelona, Bayern Munique, AZ Alkmaar e Manchester United, Louis van Gaal será assistido por Danny Blind, Henk Fraser e Frans Hoek.