Inter revela que Eriksen está "em excelente forma física e mental"

O Inter de Milão revela que Christian Eriksen "encontra-se bem e está em excelente forma física e mental", depois de o médio dinamarquês ter visitado o centro de treinos do clube, esta quarta-feira.

O futuro de Eriksen como futebolista é uma incógnita. Ao minuto 43 do segundo jogo do Euro 2020, entre Dinamarca e Finlândia, em Copenhaga, o médio caiu inanimado, devido a uma paragem cardiorrespiratória.

O regresso às competições em Itália é um cenário difícil, dado que o regulamento da Serie A não permite que os jogadores alinhem com um desfibrilhador interno, que foi implantado em Eriksen após o incidente no Euro 2020. Contudo, poderá regressar ao futebol noutro país.

O Inter de Milão informa que o jogador, de 29 anos, seguirá, em Copenhaga, um programa de recuperação delineado por médicos dinamarqueses, "que também co-coordenarão o seguimento clínico".

"O 'staff' médico do Inter será, naturalmente, mantido informado e ao corrente ao longo do processo", lê-se no site oficial do clube italiano.