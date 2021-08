Rui Vitória já "não está para a novela" com Jorge Jesus

Rui Vitória diz que a pressão está do lado do Benfica para a eliminatória, mas diz que o Spartak tem exigência "enorme".

"Quanto aos dois treinadores, é uma novela que sinto que se gosta de alimentar, mas já não estou para essas novelas. Não é por estar no estrangeiro que as coisas se vão alterar. Até à data nunca nos falámos, também agora não nos vamos falar, obviamente", começa por dizer.

Rui Vitória, treinador do Spartak de Moscovo, admite que já não tem interesse em alimentar uma "novela" com Jorge Jesus, o atual treinador do Benfica, que defrontou quando este treinava o Sporting. Em conferência de imprensa, o técnico foca-se na eliminatória e ignora o passado com Jesus.

"A exigência nossa é enorme porque a colocamos sobre nós próprios. Por outro lado, no adversário há exigência por ser um grande clube e porque no ano passado não entrou na Liga dos Campeões. Do outro lado está uma equipa forte. Quem não souber, que se informe. Tem jogadores de alto nível de qualidade, em grandes seleções do mundo, habituados a jogar finais e momentos decisivos e isso às vezes faz a diferença, é isso que quero alertar a todos", diz.

O treinador de 51 anos esteve no Benfica entre 2015 e 2018 e venceu dois campeonatos, mas admite que o atual plantel do Benfica é superior aquele que treinou.

"O Benfica reforçou-se bem a partir do ano passado. Apesar de não terem alcançado os resultados que desejavam, os jogadores são de inegável qualidade, são internacionais pelas suas seleções e habituados a altos níveis de competição. Este ano reforçaram-se outra vez com jogadores de qualidade. Benfica está forte e eventualmente melhor do que aquela equipa que treinei, apesar de ter imenso prazer no trabalho que fiz", termina.