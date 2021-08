Ricardo Horta rejeitou proposta do Atlanta United

O Braga anunciou, em comunicado, que Ricardo Horta recusou uma transferência para o Atlanta United, da MLS, de 15 milhões de euros. Clube apresentou proposta de renovação ao internacional português

Em comunicado, o clube esclarece que recebeu uma proposta "formal por parte do Atlanta United FC de 17,8 milhões de dólares (a pronto pagamento) - aos quais acrescenta-se mais 5 por cento referente ao mecanismo de solidariedade - para a compra de 100 por cento dos direitos económicos do jogador Ricardo Horta".

O emblema minhoto explica que prometeu a Ricardo Horta que aceitaria uma proposta "igual ou superior a 15 milhões de euros" na renovação de contrato em 2019. "Por isso, apesar da incontestável importância que o jogador tem no Clube - não apenas dentro como fora do campo -, a possibilidade de saída para os Estados Unidos da América foi colocada à consideração do atleta", pode ler-se.

No entanto, Ricardo Horta "entendeu rejeitar esta oferta, alegando que este não era o momento de abandonar um clube no qual se sente valorizado, feliz e, acima de tudo, em casa".

Perante todos estes factos, o "Braga apresentou, de imediato, uma proposta de renovação a Ricardo Horta por mais cinco anos (até 2026)".

Ricardo Horta, de 26 anos, está no Braga desde 2016 e leva um total de 70 golos marcados em 233 jogos pelos minhotos.