Olympiacos de Pedro Martins empata em casa com o Ludogorets

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, empatou a um golo, em casa, com o Ludogorets, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Despodov, de livre direto, abriu o marcador para a equipa búlgara, aos 50 minutos de jogo. Os gregos apenas empataram muito perto do fim, aos 87 minutos, por Mady Camara.

Pedro Martins alinhou de início com o internacional português Rúben Semedo. No Ludogorets, Josué Sá ficou no banco e Claude Gonçalves foi titular.