Jogos Olímpicos. Espanha e Brasil defrontam-se na final no futebol

A Espanha, que bateu o Japão por 1-0, após prolongamento, e o Brasil, vencedor face ao México nos penáltis (4-1), após 120 minutos sem golos, qualificaram-se para a final do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Os ‘canarinhos’, campeões em título, não falharam qualquer grande penalidade no desempate, para duas desperdiçadas pelos mexicanos, enquanto os espanhóis ganharam aos anfitriões com um golo do suplente Marco Asensio, aos 115 minutos.

A Espanha soma um título olímpico, em 1992, tal como o Brasil, em 2016, ambos conquistados em casa, sendo que a final está agendada para sábado, pelas 20h30 locais (12h30 em Lisboa). México e Japão disputam o bronze, na sexta-feira.