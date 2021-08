Fabinho renova contrato com o Liverpool

O Liverpool anunciou a renovação de contrato com o médio brasileiro Fabinho.

O clube não anuncia a duração do novo contrato do internacional brasileiro de 27 anos, que tinha vínculo por mais duas épocas, até 2023.

Fabinho joga nos "reds" desde 2018, onde tem sido dos jogadores mais utilizados por Jurgen Klopp. Antes, passou pelo Real Madrid e Mónaco, tendo tido uma passagem pelo Rio Ave, sem ter somado qualquer jogo.

"Estou muito feliz por continuar no clube. Desde o início das negociações que me senti muito feliz, porque era o que queria. Agora é oficial e estou muito contente. Aprendi muito com o treinador e sou muito feliz desde que cheguei", termina.