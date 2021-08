Eriksen volta a Milão para perceber se pode voltar ao futebol

Christian Eriksen está de regresso a Milão para fazer exames médicos nas instalações do Inter, estando em aberto a possibilidade de regressar ao futebol, cerca de dois meses depois de ter sofrido uma paragem cardíaca no Euro 2020.

O médio dinamarquês teve uma reunião com o diretor desportivo do clube, Giuseppe Marotta, sendo que o regresso às competições em Itália é um cenário difícil.

O regulamento da liga italiana não permite que os jogadores alinhem com um desfibrilhador interno, que foi implantado em Eriksen após o incidente em Copenhaga. No entanto, poderá regressar ao futebol noutro campeonato.

Christian Eriksen, de 29 anos, caiu inanimado no relvado no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, da primeira jornada da fase de grupos do Euro 2020. O jogador do Inter de Milão recebeu assistência médica no relvado, tendo mesmo sido reanimado, com o atleta a recuperar a consciência e a ser transportado para o hospital, já estabilizado. O jogo viria a ser suspenso e, posteriormente, retomado, terminando com a vitória finlandesa por 1-0.