Celtic contrata Joe Hart ao Tottenham

O Celtic anunciou a contratação de Joe Hart, proveniente do Tottenham, e ainda James McCarthy, do Crystal Palace.

O guardião de 34 anos, 75 vezes internacional pela seleção inglesa, foi suplente de Lloris no Tottenham na temporada passada, e assina por três épocas com o clube da Escócia. Já McCarthy, de 30 anos, somou 17 jogos no Crystal Palace e firma vínculo de quatro anos.

Joe Hart vai deixar a Premier League pela segunda vez, depois de ter estado no Torino em 2016/17. Antes, passou pelo Manchester City, Birmingham, Shrewsbury Town, Blackbpool, West Ham e Burnley.