Santos confirma transferência de Kaio Jorge para a Juventus

O Santos confirmou, em comunicado, o acordo para a transferência de Kaio Jorge para a Juventus.

“A Juventus chegou às condições que apresentamos e que entendemos que foram as melhores nesse momento para o clube, diante do cenário que encontramos. Boa sorte ao Kaio Jorge, mais um menino da Vila que vamos torcer para seguir bem sua trajetória”, afirmou o presidente do Santos FC, Andres Rueda.



O clube chegou a aceitar a proposta do Benfica por Kaio Jorge, que recusou a possibilidade para reforçar a Juventus.

Kaio Jorge, de apenas 19 anos, é titular do Santos desde a temporada passada. Esta época, soma já oito golos em 28 jogos disputados.

De acordo com a imprensa nacional, o Benfica teria apresentado uma proposta de três milhões de euros, mais os jogadores Yony González, Gabriel ou Gilberto.