A Roma, de José Mourinho, anunciou a contratação de Shomurodov, internacional pelo Usbequistão, ao Génova.

O clube anunciou os valores do negócio, sendo que pagou 17,5 milhões de euros pelo ponta de lança, mais bónus, com o Génova a ficar com uma percentagem de uma futura transferência.

Shomurodov apontou oito golos pelo Génova na época passada, em 32 jogos disputados. Antes, passou pelo Rostov, na Rússia, e Bunyodkor, do Uzbequistão.