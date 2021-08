Kane falha regresso aos trabalhos do Tottenham e reforça pedido de transferência

O internacional inglês Harry Kane não apareceu no centro de treinos do Tottenham, esta segunda-feira, dia em que estava marcado o seu regresso aos trabalhos depois da participação do Euro 2020.

O avançado de 28 anos tinha anunciado em maio que queria deixar o Tottenham neste verão, sendo que o Manchester City já terá apresentado uma proposta de 100 milhões de euros.

Os "Spurs" são agora orientados pelo português Nuno Espírito Santo, que poderá ficar sem a grande figura da equipa.

Recentemente, Fabio Paratici, novo diretor desportivo do clube, revelou que continuava com esperança de segurar Kane no clube.

"Mantê-lo aqui não é um objetivo meu, é o nosso objetivo enquanto clube. Ainda não falei com ele, nem quero chatear os jogadores que ainda estão no Euro, não me parece justo", disse, à Sky Itália.



Harry Kane, de 27 anos, fez toda a carreira no Tottenham, onde é formado. Na última temporada apontou 33 golos em 49 jogos.