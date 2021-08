​Golo português dá vitória ao Lille na Supertaça de França

O Lille conquistou este domingo a Supertaça de França, disputada em Israel, com uma vitória sobre o Paris Saint-Germain (PSG), por 1-0.



O campeão gaulês em título venceu os milionários do PSG com um golo do médio português Xeka, aos 45 minutos.

José Fonte, Tiago Djaló e Xeka foram titulares na equipa do Lille, nesta Supertaça disputada no Estádio Bloomfield, em Telavive. Renato Sanches ficou fora das opções para o jogo.

Danilo Pereira foi titular e jogou os 90 minutos no Paris Saint-Germain, que não contou com vários jogadores importantes, como Mbappé, Neymar, Di Maria, Marquinhos ou Sergio Ramos.