Chiellini renova com a Juventus e vai jogar até aos 38

A Juventus anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com o capitão Giorgio Chiellini por mais duas temporadas, até 2023.

A continuidade do defesa-central já era uma garantia dada pelo jogador e pelo clube, mas foi oficializada apenas nesta segunda-feira.

Chiellini tinha terminado contrato com a Juventus no final de junho e a presença no Euro 2020, que conquistou ao serviço da Itália, atrasou a assinatura do contrato.

Com esta renovação, Chiellini garante que jogará pelo menos até aos 38 anos de idade. Formado no Livorno, o capitão chegou à Juventus em 2005, depois de uma passagem pela Fiorentina. No total, soma 35 golos em 535 jogos pela "Vecchia Signora".