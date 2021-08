Canadá bate campeãs do mundo e está na final de Tóquio 2020

O Canadá garantiu a presença na final feminina de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, esta segunda-feira, ao derrotar os EUA, por 1-0.

Jessie Fleming qualificou as canadianas com um golo aos 75 minutos, de grande penalidade, e garantiu, no mínimo, a medalha de prata.

As campeãs do mundo tiveram um torneio atípico e já "ameaçavam" a eliminação desde o início. Foram goleadas (3-0) pela Suécia na estreia, passaram a fase de grupos com uma só vitória (sobre a Nova Zelândia) e, nos quartos de final, esteve à beira de cair perante os Países Baixos.

Os EUA falham a final dos Jogos Olímpicos pela segunda vez consecutiva. No Rio 2016, foram eliminados nas meias-finais pela Suécia.

Na final, marcada para quinta-feira, às 9h00, o Canadá vai defrontar o vencedor da segunda meia-final, entre a Suécia e a Austrália.