Afinal, Messi vai mesmo continuar no Barcelona

Quase um ano depois de uma entrevista bombástica em que criticou a antiga direção do Barcelona, Messi tem praticamente tudo fechado para renovar contrato com o clube catalão por mais cinco épocas, até 2026, noticia o "Sport".

O avançado argentino terminou contrato com o clube a 30 de junho e oficialmente não pertence ao clube, mas vai renovar, depois de ter terminado a participação na Copa América, onde venceu o seu primeiro troféu com a Argentina.

A continuidade de Messi mudou de cenário depois das eleições no clube. A antiga direção, liderada por Josep Maria Bartomeu, foi destituída e o dirigente foi até detido, e o regresso de Laporta ao clube abriu espaço à sua continuidade.

Messi teria acionado uma cláusula para deixar o clube no verão passado, mas a direção da altura alegou que Messi apenas a poderia acionar até ao dia 10 de junho, quando o Barcelona ainda disputava a Liga Espanhola, depois do calendário ter sido prolongado devido à pandemia da Covid-19.-

"Disse ao clube e ao presidente que queria sair. Disse durante o ano todo. Acho que o clube precisa de mais gente nova e acho que o meu tempo no Barcelona acabou. Foi um ano difícil, não se tratou do jogo contra o Bayern de Munique, foi uma decisão que já estava pensada há muito tempo. O presidente disse que no fim do ano poderia decidir se queria ir ou ficar, mas não manteve a sua palavra", disse, em setembro do ano passado.

Leo Messi, de 34 anos, marcou 672 golos e conquistou 35 títulos pelo Barcelona, único clube que representou enquanto profissional. O argentino venceu um número recorde de seis Bolas de Ouro.