Paços de Ferreira na rota do Tottenham e Santa Clara pode defrontar a Roma no "play-off" da Liga Conferência

Paços de Ferreira e Santa Clara já conhecem os possíveis adversários no sorteio do "play-off" da Liga Conferência, caso consigam atingir essa fase.

Os pacenses estão colocados no grupo 1 do sorteio do "play-off", já definido pela UEFA, onde poderão defrontar o Tottenham, treinado por Nuno Espírito Santo, ou os vencedores das eliminatórias entre The New Saints-Viktor Plzen, AEL Limassol-Qarabag e Ujpest-Basileia.

Para chegar ao "play-off", o Paços terá primeiro de vencer o Larne, da Irlanda do Norte, que eliminou o AGF Aarhus, da Dinamarca, na ronda anterior.

Já o Santa Clara, que eliminou o Shkupi da Macedónia na segunda pré-eliminatória, foi colocado no grupo 4, onde poderá defrontar a Roma, de José Mourinho, ou os vencedores das eliminatórias entre Celtic-Jablonec, Sochi-Partizan, Lokomotiv Plovdiv-Copenhaga e Slask Wroclaw-Hapoel Beer-Sheva.

Para chegar ao "play-off", os açorianos ainda terão de eliminar o Olimpija Ljubljana.

O sorteio vai decorrer no dia 2 de agosto e os jogos serão disputados a 19 e 26 do mesmo mês.