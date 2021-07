México e EUA agendam encontro na final da Gold Cup

México e Estados Unidos da América garantiram o apuramento, durante a madrugada desta sexta-feira, para a final da Gold Cup.

Os mexicanos, com o portista Jesús Corona a titular, derrotaram o Canadá, que teve o antigo internacional português de sub-21 Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, no onze, por 2-1. Orbellín Pineda adiantou o Méximo ainda na primeira parte, de grande penalidade, mas Tajon Buchanan empatou antes da hora de jogo. Aos nove minutos de descontos, o ex-FC Porto Héctor Herrera deu a vitória a "El Tri".

Já os EUA bateram o Qatar, convidado e anfitrião do Mundial 2022, por 1-0. Gyasi Zardes marcou o golo norte-americano aos 86 minutos.

A final está marcada para a madrugada de domingo para segunda-feira, à 1h30. É uma final entre velhos rivais: desde que a prova continental passou a chamar-se Gold Cup, em 1991, só por uma vez o vencedor não foi México ou EUA. Foi em 2000, quando o Canadá conquistou o ouro.