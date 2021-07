Arsenal contrata Ben White ao Brighton

O Arsenal anunciou a contratação do defesa-central Ben White, proveniente do Brighton.

Os clubes não confirmaram os valores envolvidos na transferência, mas a imprensa inglesa aponta para uma verba superior aos 50 milhões de euros.

O central de 23 anos foi formado no Brighton e passou por empréstimos no Newport County, Peterborough United e Leeds, onde foi campeão da segunda divisão, antes de se afirmar no Brighton. Fez 39 partidas na temporada passada.

Ben White é internacional inglês e esteve no Euro 2020, onde acabou por não somar qualquer minuto. É a terceira contratação dos "gunners", depois de Nuno Tavares e Lokonga.