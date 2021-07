PSG arruma a baliza. Areola emprestado ao West Ham

O Paris Saint-Germain anunciou o empréstimo do guarda-redes Alphonse Areole ao West Ham. Os "hammers" ficam com uma opção de compra.

O guardião de 28 anos volta a não integrar o plantel dos franceses e vai para o terceiro empréstimo seguido, depois de Real Madrid e Fulham.

O PSG contratou esta temporada Gianluigi Donnarumma e conta ainda com Keylor Navas na equipa, o que reduziu as possibilidades de Areola somar minutos nas opções de Pochettino.

"Estou feliz. Para mim, foi a melhor oportunidade de assinar com este clube, de assinar com o West Ham e de dar o meu melhor para ajudar a equipa. Londres é um ótimo lugar para viver e trabalhar também. Obviamente, a Premier League é uma das melhores ligas do Mundo, gostei realmente da última temporada. Foi difícil para mim e para a equipa, mas gostei de jogar na Premier League", disse, aos meios do clube.