Bjorn Kuipers termina carreira de árbitro após Euro 2020

Bjorn Kuipers anunciou, esta quarta-feira, que decidiu terminar com a carreira de árbitro. O juiz de 48 anos e internacional desde 2006 fez o anúncio através dos meios oficiais da Federação Holandesa.

"Depois da final do Euro recebi tantas mensagens positivas de todo o mundo que comecei a ter dúvidas em relação ao fim da minha carreira. Estou em forma ainda e pensei sobre o assunto durante as férias. Estive em todo o Mundo e experimentei de tudo e não há nada mais bonito do que isso. Não há melhor momento para parar", disse.

O juiz fará a sua despedida oficial na Supertaça holandesa, no dia 7 de agosto, no jogo entre PSV Eindhoven e Ajax.

O árbitro de 48 anos é árbitro internacional desde 2006 e apitou a final do Euro 2020, que foi a sua sétima final internacional, depois de uma final da Liga dos Campeões, em 2014, duas finais da Liga Europa, uma Supertaça europeia, uma final de um Euro sub-21 e sub-17.

Kuipers esteve no Euro 2012 e 2016 e no Mundial 2014 e 2018.