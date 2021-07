Donyell Malen troca PSV pelo Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund apresentou, esta terça-feira, o internacional holandês Donyell Malen, contratado ao PSV Eindhoven.

Numa operação que terá custado 34 milhões de euros, de acordo com a imprensa local, o ponta de lança, de 22 anos, assinou contrato com os alemães válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2026.

Na última época, Malen marcou 27 golos e fez 10 assistências em 45 jogos pelo PSV. As boas exibições valeram-lhe a chamada para o Euro 2020, em que fez duas assistências em quatro jogos pelos Países Baixos.