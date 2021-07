Athletico Paranaense de António Oliveira quebra jejum de vitórias

O Athletico Paranaense, do português António Oliveira, regressou às vitórias no Brasileirão, ao fim de quatro jogos, esta segunda-feira.

David Terans, aos 37 minutos, e Vitinho, aos três minutos de descontos da primeira parte, adiantaram o Athletico frente ao Internacional de Porto Alegre. Ao minuto 65, Edenílson reduziu, de penálti, no entanto, a equipa do técnico português aguentou a vantagem até ao final.

O Athletico Paranaense volta, assim, às vitórias, depois de um empate e duas derrotas. Sobe ao quinto lugar e fica a oito pontos, ainda que com menos um jogo, do líder do Brasileirão, o Palmeiras de Abel Ferreira.