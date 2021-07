Estreia negativa de Rui Vitória no campeonato russo ao serviço do Spartak. A equipa comandada pelo técnico português acabou derrotada no terreno do Rubin Kazan por 1-0, em partida da 1.ª jornada.

Ilya Samoshnikov foi o autor do único golo da partida à passagem do minuto 49.

Foi o primeiro jogo oficial do técnico português no novo clube. Recorde-se que o Spartak será o adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.