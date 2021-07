Rui Patrício apresentado na Roma

O guarda-redes Rui Patrício foi apresentado, esta sexta-feira, na Roma. O internacional português explicou a escolha do clube italiano.

"Estou orgulhoso do interesse da Roma em mim. É um orgulho lutar para atingir os objetivos desta equipa. É óbvio que quando aceitei a Roma foi devido à importância do clube, mas também por causa do treinador. É uma honra para mim defender este clube e o treinador”, referiu.

O clube já tinha anunciado, a 13 de junho, a contratação de Rui Patrício, que assinou por três épocas. O emblema romano pagou 11,5 milhões de euros ao Wolverhampton.