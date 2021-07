Real Madrid. Karim Benzema testa positivo à Covid-19

O Real Madrid comunicou, esta sexta-feira, que Karim Benzema testou positivo à Covid-19.

O ponta de lança, de 30 anos, que esteve no Euro 2020 ao serviço da França, voltou de manhã aos trabalhos do Real Madrid, no centro de treinos de Valdebebas. No entanto, tendo acusado a presença do novo coronavírus, será novamente afastado do restante plantel.

No domingo, o Real Madrid viaja para Glasgow, onde defrontará o Rangers, campeão escocês, em jogo de preparação no Ibrox Stadium.