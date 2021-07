Manchester United oficializa contratação de Jadon Sancho

O Manchester United oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Jadon Sancho ao Borussia Dortmund, a troco de 85 milhões de euros.

O extremo internacional inglês, de 21 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2026, com mais um ano de opção. O preço do jogador foi divulgado apenas pelo clube alemão.

Jadon Sancho, considerado uma dos grandes jovens estrelas do futebol mundial, somou 50 golos e 64 assistências em quatro épocas em Dortmund. Este verão, esteve no Euro 2020 ao serviço da Inglaterra.

Citado pelo site oficial do United, Sancho garante que será "sempre grato" ao Borussia Dortmund, por lhe dar a oportunidade de ser profissional, mas assume que "sempre soube que um dia regressaria a Inglaterra".

"A oportunidade de me juntar ao Manchester United é um sonho tornado realidade e mal posso esperar por jogar na Premier League", vincou.

Esta era uma transferência já anunciada, visto que, durante o Euro 2020, o também inglês Marcus Rashford "confirmou" Sancho no United. O extremo será companheiro do médio português Bruno Fernandes.