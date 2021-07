A federação russa anunciou a contratação de Valeri Karpin para o cargo de selecionador.

Karpin, antigo internacional russo, substitui no cargo Stanislav Cherchesov, demitido após o Euro 2020.

O novo selecionador, que assinou até dezembro de 2022, vai acumular o cargo com as funções de treinador do Rostov.

Karpin, de 52 anos, jogou no Spartak Moscovo e muitos anos em Espanha: Valência, Celta de Vigo e Real Sociedad.