Interesse de "tubarões" em Renato Sanches não surpreende José Fonte

José Fonte não fica surpreendido com os rumores do interesse de grandes clubes em Renato Sanches, que considera um jogador único.

O médio, de 23 anos, tem sido apontado a clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal e Liverpool. Em declarações à Sport TV, José Fonte, que partilha balneário com Renato no Lille e na seleção nacional, garante que o ex-Bayern está preparado para regressar a um "tubarão":

"Além de ser um grande jogador e de estar preparado para jogar em qualquer equipa no mundo, é um grande profissional. É um exemplo para os mais jovens, atualmente. Não me surpreende em nada o facto de ele estar cobiçado pelos melhores clubes do mundo. Fico triste se o perder, mas fico contente por ele, porque ele merece mais que ninguém."

Para o central, Renato Sanches "é um jogador raro no mundo", uma vez que "não há muitos jogadores" que tenham as suas qualidades.

"[Renato] tem uma força incrível, tem uma potência que não se vê com regularidade e cresceu muito taticamente, nos últimos dois anos no Lille. Hoje em dia, é um jogador completo", enalteceu José Fonte.