"Football Manager" anuncia inclusão do futebol feminino

O diretor e produtor executivo do "Football Manager" (FM), simulador de carreira de treinador de futebol, anunciou, esta sexta-feira, planos para incluir o futebol feminino no videojogo.

Em carta aberta aos fãs do jogo, Miles Jacobson sublinha que não tem qualquer intenção de fazer uma versão única do "FM" apenas com futebol feminino. O plano é integrar em pleno a variante feminina no "FM".

"Um desporto, um jogo. Os nossos jogadores conseguirão transitar naturalmente de treinar uma equipa masculina para uma feminina e vice-versa. O futebol feminino será uma parte do mundo que constitui cada um das vossas 'saves' no 'FM'. Esse mundo será, simplesmente, muito maior e um pouco mais variado", escreveu.

"É a coisa certa a fazer"

Jacobson assume que adicionar futebol feminino ao jogo "vai custar milhões e o retorno a curto prazo será mínimo".

"Mas essa não é a questão. Há um teto sobre o futebol feminino e queremos ajudar destruí-lo. Acreditamos na igualdade para todos e queremos fazer parte da solução e do processo que colocará o futebol feminino em pé de igualdade com o masculino. (...) Estamos a embarcar nesta aventura porque é a coisa certa a fazer", pode ler-se.

A integração do futebol feminina não será apenas cara: também será muito trabalhosa. Desde a criação de uma base de dados inteiramente nova a critérios de classificação, criação de corpos femininos virtuais, captura de movimentos, reescrita integral de diálogos em várias línguas — é um processo que durará anos.

"Temos estado a trabalhar neste projeto há algum tempo. Várias das tarefas que temos pela frente podem ser desenvolvidas em simultâneo, o que encurtará o processo, mas somos realistas: trazer o futebol feminino para o 'FM' será um projeto de vários anos. Nesta altura, não sabemos exatamente quanto tempo demorará, por isso não podemos dizer exatamente em que versão é que o futebol feminino fará a sua estreia. Mas estejam descansados: o nosso plano é que aconteça o mais cedo possível", assegura Miles Jacobson.