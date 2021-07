Bernard troca Premier League pelos Emirados Árabes Unidos

O Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Bernard ao Everton, da Premier League.

O extremo internacional brasileiro, de 28 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas com a equipa da Liga do Golfo.

Formado no Atlético Mineiro e trazido para a Europa pelo Shakhtar Donetsk, Bernard juntou-se ao Everton em 2018 a "custo zero".

Em 84 jogos pelos "toffees", Bernard somou oito golos e sete assistências. Na última época, fez três golos e uma assistência em 18 partidas.