André Ayew vai ser treinado por Xavi Hernández no Qatar

André Ayew foi anunciado, esta quinta-feira, como reforço do Al Sadd, do Qatar, que é treinado pelo antigo internacional espanhol Xavi Hernández.

Em comunicado, o Al Sadd revelou que tem acordo para a contratação do extremo internacional ganês, de 31 anos, que estava sem clube depois de ter terminado contrato com o Swansea no final da última época.

Ayew chegará a Doha na sexta-feira de manhã, para completar os exames médicos e assinar contrato, cuja duração não foi divulgada.