Nuno Espírito Santo consegue primeira vitória pelo Tottenham

O Tottenham, de Nuno Espírito Santo (NES), venceu o Colchester, equipa da quarta divisão, por 3-0.

Os golos dos Spurs foram marcados por Heung-Min Son, Lucas Moura e Dele Alli.

Ainda com muitas ausências, o técnico português escalou o seguinte onze: Alfie Whiteman, Carter-Vickers, Eric Dier, Paskotsi, Omole, Oliver Skipp, Harry Winks, Dele Alli, Bergwijn, Lucas Moura e Heung-Min Son.

Esta foi a segunda partida de treino do novo Tottenham. No primeiro encontro particular, empate 1-1 contra o Leyton Orient, também do quarto escalão.

Na primeira jornada da Premier League, os comandados de NES vão estrear-se contra o campeão Manchester City.