Jogos Olímpicos. Suécia devolve campeãs do mundo à terra

O torneio feminino de futebol dos Jogos Olímpicos arrancou, esta quarta-feira, com um resultado marcante: a Suécia surpreendeu as campeãs do mundo, os Estados Unidos da América, com uma vitória por 3-0.

Stina Blackstenius foi a estrela da partida, ao apontar um bis, aos 25 e 54 minutos. Lisa Hurtig fechou o resultado final ao minuto 72.

A Suécia lidera o grupo G, com três pontos, os mesmos da Austrália, que, também esta quarta-feira, derrotou a vizinha Nova Zelândia, por 2-1.

O primeiro encontro dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 foi ganho pelo Reino Unido, por 2-0, diante do Chile. Ellen White decidiu com um bis.

As britânicas estão na frente do grupo E, com três pontos. Japão e Canadá, que empataram a um golo, somam ambos um ponto.

O grupo F teve os resultados mais desnivelados da primeira jornada.

O Brasil goleou a China, por 5-0, com um bis de Marta. Os Países Baixos derrotaram a Zâmbia, por 10-3, com "hat-trick" de Vivianne Miedema.