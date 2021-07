Jogador da Premier League detido por suspeita de abuso de menores

Um jogador de futebol da Premier League foi detido por suspeitas de abuso sexual de menores e suspenso pelo seu clube.

Em comunicado, a Polícia da Grande Manchester confirmou a detenção de um homem, de 31 anos, a 16 de julho de 2021, por "suspeitas de crimes sexuais contra menores" e que se encontra sob fiança policial.

Em comunicado enviado à imprensa inglesa, um clube da Premier League confirmou que tinha suspendido um jogador da equipa principal, devido a investigação policial. Um comunicado igual, palavra por palavra, ao que o Everton libertou publicamente horas depois, ainda que sem confirmar, explicitamente, que se trata da mesma situação.

"O Everton confirma que suspendeu um jogador da primeira equipa, pendente de investigação policial. O clube continuará a apoiar as autoridades com a sua investigação e não se voltará a pronunciar-se sobre o assunto neste momento", pode ler-se no site oficial do clube.

Segundo a imprensa inglesa, a polícia adianta, ainda, que se trata de um jogador que representa a seleção do seu país com regularidade.

Há apenas um jogador do Everton com 31 anos de idade e que tenha presença assídua na seleção: o islandês Gylfi Sigurdsson.