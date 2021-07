"Bella Ciao". Lazio condena críticas dos adeptos a Hysaj

A Lazio condenou, esta terça-feira, os adeptos do clube que criticaram Elseid Hysaj por cantar, em vídeo difundido nas redes sociais, a "Bella Ciao", canção conotada com a Resistência italiana contra o fascismo.

Algumas fações de adeptos da Lazio têm fortes ligações ao fascismo, algo que exibem, até, durante os jogos. Portanto, ficaram bastante desagradados com a atitude de Hysaj, a tal ponto que lhe dirigiram vários ataques nas redes sociais. Em comunicado, o clube italiano condenou "veementemente a vergonhosa campanha" contra o jogador.

"Não é o primeiro episódio deste tipo. Nunca estaremos ao lado daqueles que negam os valores do desporto. Por outro, estamos sem hesitação ao lado do nosso atleta e de todos os outros jogadores envolvidos no estágio de pré-temporada. É evidente que nos distanciamos de quem pretende explorar este acontecimento que prejudica a equipa, todos os adeptos da Lazio e o clube para fins políticos", pode ler-se.

Numa tomada de posição clara contra os seus "ultras", a Lazio garante que não se deixará "intimidar por quem usa tons violentos e agressivos":

"Para eles não há espaço no nosso mundo, que se inspira nos valores desportivos saudáveis da lealdade, da competição, do respeito mútuo, da convivência civil e que visa a superação de todos, independentemente da natureza social, cultural, económica e racial."



Hysaj foi contratado ao Nápoles, este verão, a pedido de Maurizio Sarri. O vídeo foi gravado durante a "praxe" de boas-vindas à equipa.