José Mourinho soma segunda vitória ao comando na Roma na pré-época

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, venceu hoje por 2-0 o Ternana, do segundo escalão do futebol italiano, em jogo particular de preparação para a temporada 2021/22, disputado no centro de treinos dos romanos.

Na segunda partida à frente dos ‘giallorossi’, após a goleada imposta aos amadores do Montecatini (10-0), Mourinho viu o espanhol Carles Pérez inaugurar o marcador, logo aos 10 minutos, através de uma finalização de grande ‘classe’, a tocar a bola por cima do guardião adversário.

Ainda sem o internacional português Rui Patrício, único reforço assegurado até agora, a Roma fixou o resultado no segundo tempo, com o central albanês Marash Kumbulla a corresponder da melhor forma a um canto, aos 53 minutos.

A equipa comandada por José Mourinho, que foi sétima classificada da última edição da Serie A, tem mais três jogos de preparação agendados para este mês, com os húngaros do Debreceni (dia 25), o FC Porto (28) e os espanhóis do Sevilha (31).