Giroud reforça ataque do AC Milan

O AC Milan anunciou este sábado a contratação do internacional francês Olivier Giroud, que representava o Chelsea.



O avançado gaulês, de 30 anos, chega a Milão a título definitivo e vai ser colega de equipa do português Rafael Leão.

Olivier Giroud, que esteve no recente Europeu de Futebol, cai jogar com a camisola número 9 do AC Milan.

A equipa “rossoneri” não avança mais pormenores sobre a contração, nomeadamente por quantas temporadas é a ligação com Giroud.

Na última temporada, o avançado apontou 11 golos em 31 jogos e conquistou uma Liga dos Campeões pelo Chelsea.

Pela seleção francesa, Giroud apresenta um registo importante de 46 golos em 110 internacionalizações, conquistando o Mundial de Futebol em 2018.