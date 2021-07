Al-Ahly revalida título face a Kaizer Chiefs e é campeão africano pela 10.ª vez

Os egípcios do Al-Ahly reforçaram hoje o estatuto de maior potência do futebol africano, ao conquistarem pela 10.ª vez a Liga dos Campeões do continente, com um triunfo por 3-0 face ao Kaizer Chiefs, da África do Sul.

Em Casablanca, Marrocos, na final da 57.ª edição da prova, Mohamed Sherif inaugurou o marcador, aos 53 minutos, e assistiu para os tentos de Mohamed Magdi Kafsha, aos 64, e Amr Al Sulaya, aos 74, num jogo marcado pela expulsão de Happy Mashiane, que deixou os sul-africanos com 10 a partir dos 45+3.

O Al-Ahly já tinha arrebatado a prova em nove ocasiões, em 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013 e 2020, as quatro primeiras do século XXI sob o comando do treinador português Manuel José.